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Nevşehir'de Otomobil Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fevzi Çakmak caddesi İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. E.C. idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Ö. (61) isimli kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ö. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice Ö.'ye hızla gelen otomobilin çarpması ve çarpmanın etkisiyle Hatice Ö.'nün savrulması yer alıyor.

Gözaltına alınan sürücü E.C. çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Hatice Akif Tutuklama Güvenlik Gözaltı Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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