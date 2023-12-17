Nevşehir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabası 2000 Lahallesi yolunda meydana geldi. Faruk Aktaş'ın kullandığı 50 SE 108 plakalı otomobil ile Ramazan Kaleli'nin kullandığı 50 NB 761 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal ise ağır yaralandı. Yaralılar Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan sürücülerin cansız bedenleri de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR