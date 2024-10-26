Nevşehir'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Göreme beldesi yakınlarında meydana geldi. Avanos - Göreme yolunda seyreden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan ATV parkına savruldu. Kamyonet, 2 ATV ve bir minibüse çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR