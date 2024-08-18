Nevşehir'de Otomobil ile Tırın Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta Arda Çölyen'in kullandığı 50 ADJ 398 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsü tespit edilemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan Ayberk Çölyen hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi de kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Nevşehir-Aksaray karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR