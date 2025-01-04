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Nevşehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

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Nevşehir'de meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi Niğde kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 07 BDB 183 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö., Niğde kavşağına geldiği esnada Y.Ü.'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçlar yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, araçlarda yolcu olarak bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan 9 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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