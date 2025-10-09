Haberler

Nevşehir'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Aksaray karayolunda kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Nevşehir Aksaray karayolu, Üstat Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki 50 AFC 818 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği devrilirken, otomobilin de motoru metrelerce uzağa fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli bakandan ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala olay açıklama

Ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala İsrailli bakandan olay açıklama
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.