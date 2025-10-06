Nevşehir'de Oto Yıkama Dükkanına Kurşun Yağdırdılar

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi bir iş yerine motosikletle gelerek kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 kişi; akşam saatlerinde motosikletle cadde üzerindeki bir oto yıkama dükkanının önüne gelerek işyerine ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, olayda kullanılan ve yabancı uyruklu E.M.'ye ait olduğu belirlenen motosikleti kısa sürede buldu. Ardından olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu M.J.M. ve F.N. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sırasında işyerinin kapalı olması, muhtemel bir faciayı önledi. Şüphelilerin dükkana kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR