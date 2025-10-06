Haberler

Nevşehir'de Oto Yıkama Dükkanına Kurşun Yağdırdılar

Nevşehir'de Oto Yıkama Dükkanına Kurşun Yağdırdılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yabancı uyruklu iki kişi akşam saatlerinde motosikletle geldikleri oto yıkama dükkanına ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı, şüpheliler polis tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi bir iş yerine motosikletle gelerek kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 kişi; akşam saatlerinde motosikletle cadde üzerindeki bir oto yıkama dükkanının önüne gelerek işyerine ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, olayda kullanılan ve yabancı uyruklu E.M.'ye ait olduğu belirlenen motosikleti kısa sürede buldu. Ardından olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu M.J.M. ve F.N. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sırasında işyerinin kapalı olması, muhtemel bir faciayı önledi. Şüphelilerin dükkana kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Oğlunu özel okula veren ünlü şefin isyanı: Derslere bu isimler girsin
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.