Nevşehir'de Oto Tamir Dükkanında Çırak Kaza Yaptı

Nevşehir'de tamir için oto tamir dükkanına için getirilen otomobille kaza yapan 16 yaşındaki çırak yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alacaşar-Nevşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yavuz 07 EIN 24 plakalı aracını sabah saatlerinde yağ kaçağı nedeniyle sanayiye götürdü. O sırada oto tamir dükkanında yalnız bulunan 16 yaşındaki çırak Y.E.U., araç sahibini pazar yerine bırakmak için direksiyona geçti. Sürücü Yavuz'u bıraktıktan sonra dükkana dönmek yerine Alacaşar köyü yoluna giren çırak, dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye katlanırken, direk de kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Medaş ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz araç kullanan Y.E.U. ile araç sahibi Yavuz'a toplam 39 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibi Yaşar Yavuz, "Aracımızda yağ kaçağı vardı, bu nedenle sanayiye götürdüm. Dükkanda sadece çırak vardı. Beni sebze pazarının oraya bıraktı, sonrasını bilmiyorum. Ama arabayı da güzel kullanıyordu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR