Haberler

Nevşehir'de Organize Araç Hırsızlığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncelleme:
Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Ekipler, uzun süren teknik takip sonucu suç örgütünü ortaya çıkardı.

Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlarla değiştirerek piyasaya süren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş, tabirle "change" yapılmış 9 araç ele geçirildi.

Asayiş ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin, özellikle trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar gören araçlarla, aranan, hacizli-yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelilere ait ev, işyeri ve araç park alanı olarak kullanılan oto parklarda yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, çok miktarda para ve trafikte kayıtlı olmayan araç ruhsatları ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin şase numarasını kestikleri araçları şehir dışında bulunan boş arazilerde, gizli bölmelere götürerek sakladıklarını da belirledi.

Operasyonda Y.A., R.P., D.A., Y.A., M.K., M.G., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
