Nevşehir'de Organize Araç Hırsızlığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Nevşehir'de Organize Araç Hırsızlığı Operasyonu: 3 Tutuklama
Güncelleme:
Nevşehir'de ağır hasarlı araçları usulsüz şekilde piyasaya süren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda 9 usulsüz değiştirilmiş araç ele geçirildi.

Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlarla değiştirerek piyasaya süren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

Asayiş ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin, özellikle trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar gören araçlarla, aranan, hacizli-yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelilere ait ev, işyeri ve araç park alanı olarak kullanılan oto parklarda yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, çok miktarda para ve trafikte kayıtlı olmayan araç ruhsatları ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin şase numarasını kestikleri araçları şehir dışında bulunan boş arazilerde, gizli bölmelere götürerek sakladıklarını da belirledi.

Operasyonda Y.A., R.P., D.A., Y.A., M.K., M.G., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Y.A., D.A. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
