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Nevşehir'de Okullar Arasında Futbol Turnuvasında Kavga Çıktı

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Nevşehir'de düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında çıkan kavgada öğrenciler tekmeli sopalı birbirine girdi. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri tepki göstererek 'Kanımız aktı ağabey' dedi.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınyıldız Nevşehir kavga Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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