Nevşehir'de Narkotik Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve pipet ele geçirildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda, değişik miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet hassas terazi ve 5 adet pipet ele geçirildi. Çalışmalarda şüpheli 42 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken, şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklandı. - NEVŞEHİR