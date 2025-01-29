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Nevşehir'de Narkotik Operasyonu: 1.5 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçti

Nevşehir'de Narkotik Operasyonu: 1.5 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçti
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Nevşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı narkotik operasyonunda 1 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir'de bir evde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 1 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelen istihbari bilgiyi değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaymaklı beldesinde bulunan E.Ç.'ye ait evde adli arama yaptı. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada 1 kilo 488 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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