Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Nevşehir'de Motosikletli Gençlere 81 Bin Lira Ceza

Nevşehir'de Motosikletli Gençlere 81 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, akrobatik hareketler yaparak motosiklet kullanan iki genç sürücüye toplamda 81 bin lira trafik cezası kesildi. Trafikte yatarak sürüş yapan gençlerin görüntüleri sosyal medyada dolaşırken, emniyet ekipleri sürücüleri kısa sürede tespit etti.

Nevşehir'de trafikte motosiklette yatarak seyreden 2 sürücüye toplam 81 bin lira trafik cezası kesildi.

Olay, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İki genç motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Akan trafikte birbirleriyle yarışan gençler bu sefer motor üzerinde yatarak yollarına devam etti. Canlarını hiçe sayan gençlerin o anları ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin plakasını sonra da sürücülerini tespit etti. 50 AEL 701 plakalı motosiklet sürücüsü Eren A. ve 50 AES 229 plakalı motosiklet sürücüsü Ergül A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz oldukları tespit edilen gençlere diğer kural ihlalleriyle birlikte toplamda 81 bin 40 lira trafik cezası kesilirken, motosikletler de trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'yi karıştıran fotoğraf! 4 senatör soruşturma talebinde bulundu
img

Canlı yayında "Nas" tartışması
img

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.