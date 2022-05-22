Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü - Haberler

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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana geldi. M.İ'nin kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Y.(47)'ye çarpı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi. Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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