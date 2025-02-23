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Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Nevşehir'de bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün 0,79 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.E. (17) kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan Eda E.'nın kullandığı 38 AJN 460 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yapılan kontrolde motor sürücüsünün 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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