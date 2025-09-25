Haberler

Nevşehir'de Motosiklet Tıra Çarptı: İki Yaralı

Nevşehir'de Motosiklet Tıra Çarptı: İki Yaralı
Nevşehir'de bir motosiklet sürücüsü, önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de motosiklet sürücüsü önünde seyreden tıra arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı belde girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.T. plakası öğrenilemeyen motosikleti ile seyir halindeki iken yol üzerindeki kantara girmek üzere olan tırın dorsesine çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.T. ve aynı motosiklette bulunan yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
