Nevşehir'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Nevşehir'de motosikleti ile işe giden bir vatandaş, iş yerinin kapalı olan bariyerine çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motor sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Göre Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin A.; kullandığı 50 ADP 181 plakalı motosikleti ile sabah saatlerinde işine gitti. İş yerinin girişinde bulunan bariyerin kapalı olduğunu fark edemeyen Emin A., motosikleti ile bariyere çaparak yaralandı. İş yerinde çalışan arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Emin A. burada tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR