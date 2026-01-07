Haberler

Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen motosikletten dolayı sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DL 405 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

500

