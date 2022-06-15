Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı Nevşehir'de motosiklet ile iki bisikletin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de motosiklet ile iki bisikletin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Nevşehir Kayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Mehmet E.'nin kullandığı 50 AV 064 plakalı motosiklet ile karşıdan karşıya bisikletleriyle geçmeye çalışan anne Nesrintan K. ile oğlu Ersoy Kağan K. (11)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

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