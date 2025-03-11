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Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Nevşehir-Aksaray Karayolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Nevşehir'de minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Aksaray Karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ali Gündoğdu (40) idaresindeki 34 GEV 922 plakalı minibüs, önünde seyreden Galip Aydoğan'ın kullandığı 45 AKK 886 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Özgür Ali Gündoğdu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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