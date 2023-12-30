Nevşehir'de Minibüs ile Otomobilin Karıştığı Kaza: 2 Yaralı

Nevşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Minibüsün daha önce karıştığı kaza nedeniyle oto sanayiden yeni çıktığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Derviş G. idaresindeki 50 ABK 137 plakalı otomobil, önünde seyreden Ahmet A.'nın kullandığı resmi kuruma ait 50 DA 028 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve Sedef Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüsün daha önce karıştığı kaza nedeniyle sanayide olduğu ve kaza öncesinde sanayiden yeni çıktığı öğrenildi. Araç sürücüsü, "Bari kuruma gidebilseydik" diyerek kazaya tepki gösterdi.

Kaza nedeniyle tek şeritten işleyen trafik araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR