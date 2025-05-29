Nevşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Nevşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yürütülen fuhuş operasyonunda, masaj salonu sahibi ve müdürü gözaltına alındı. 13 genç kadının zorla çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan masaj salonu sahibi ortağı ve bir işletme müdürü gözaltına alındı.

Nevşehir'de masaj salonlarında 'masaj' adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar sonunda 13 genç kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve zorla fuhşa teşvik edildiğini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ve bir sorumlu müdürün de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 adet lüks araca ve şahısların kaldıkları evde, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda paraya da el konuldu. Operasyon çerçevesinde ayrıca 250'ye yakın kişinin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek

İstanbul Boğazı'nda tarihi görüntüler! Geçişi 11 saat sürecek
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.