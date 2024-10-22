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Nevşehir'de Mangaldan Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de Mangaldan Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı
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Nevşehir'in Boğaz köyünde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de aynı aileden 4 kişi, ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boğaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçileri ısınmak için mangal içine ateş yaktı. Çadırın içinde yakılan mangaldan çıkan dumandan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi zehirlendi. Diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatice G. (56), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (5) Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Mehmet Ali Aktüy "Yan çadırdan bağırma sesleri duyduk. Hemen çadıra gittik. Yerde bir bayan yatıyordu. Çadırın içinde ısınmak için mangal yakmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Çadırda 7-8 kişi kalıyorlardı. Zehirlenen şu an için 4 kişi" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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