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Nevşehir'de Maddi Hasarlı Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı

Nevşehir'de Maddi Hasarlı Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı
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Nevşehir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalardan birinde, kar nedeniyle temizlenmemiş camlar dikkat çekti. Her iki olayda da yaralanan olmadı.

Nevşehir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntüye yansıyan kazalardan birinde kazaya karışan bir otomobilin üzerine yağan karın temizlenmediği ve camların kardan kaplı olduğu görüldü.

Kentte meydana gelen ve KGYS kameralarınca yansıyan ilk kaza Yeni Mahalle Niğde Kavşağında yaşandı. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ile SUV tarzı araç kavşağa kontrolsüz girince kaza da kaçınılmaz oldu. Kazaya karışan aracın üzerine yağan kardan temizlenmediği ve bütün camlarının karla kaplı olduğu görüldü. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kazaya neden oldu.

Her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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