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Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip ve 90 personelin katılımı ile şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 33 işyeri, 1 park/bahçe/yürüyüş alanı, 156 araç kontrol edildi. Uygulamada ayrıca bin 52 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamada 3 'Yoklama Kaçağı/Bakaya' tespit edilirken 3 araç sürücüsüne de çeşitli kusurlardan idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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