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Nevşehir'de kontrolsüz kavşakta çarpışan ticari araçlar kamerada

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Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolsüz giren iki ticari araç çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de bir kavşağa kontrolsüz giren iki ticari araç çarpıştı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki ticari araç, kavşağa kontrolsüz girince kaza yaptı. Kazada sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araç sürücüleri kendi aralarında kaza tutanağı tuttuktan sonra kaza yerinden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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