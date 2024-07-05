Nevşehir'de kontrolsüz kavşakta çarpışan ticari araçlar kamerada

Nevşehir'de bir kavşağa kontrolsüz giren iki ticari araç çarpıştı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki ticari araç, kavşağa kontrolsüz girince kaza yaptı. Kazada sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araç sürücüleri kendi aralarında kaza tutanağı tuttuktan sonra kaza yerinden ayrıldı. - NEVŞEHİR