Nevşehir'de Kontrolsüz Çıkan Araç Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Nevşehir'de yola kontrolsüz çıkan otomobil ile aynı istikamette seyreden motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü adı öğrenilemeyen 50 AED 777 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkınca, aynı istikamette seyreden M.E.T.'nin kullandığı 01 AST 152 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yere düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR