Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Tır İş Yerinin Güvenlik Kulübesine Çarptı

Nevşehir'de bir anda kontrolden çıkan tır, yan yola girerek bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır seyir halindeyken bir anda yan yola girdi. Yaklaşık 100 metre yan yolda ilerleyen tır, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında güvenlik kulübesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Tırın güvenlik kulübesine çarpma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR