Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücünün emniyet kemeri bağlı olduğu için, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Avanos Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AZ 879 plakalı aracın sürücüsü E.A. seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan yeşil alana taklalar atarak durabildi.

Kazayı gören başka sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönen araç içinde kalan sürücü E.A.'nin emniyet kemerini çözdükten sonra araç içinden çıkarttı. Olay yerine giden ekipler sürücünün emniyet kemeri bağlı olduğu için araçtan fırlamadığını ve hurdaya dönen araçtan sağ çıktığını söylediler.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR