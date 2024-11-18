Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray Karayolu 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Sürücü İpek G. kullandığı 06 SP 481 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda savrulan otomobil takla attıktan sonra orta refüjde durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk kontrollünün ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR