Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, sonrada bariyer demirlerine çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 75 yaşındaki sürücü Arif G. 50 FP 896 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje daha sonrada bariyer demirlerine çıkarak durabildi. Karayolları kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR