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Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bahçeye düştü ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Nurten D. 60 ADA 477 plakalı Ford marka otomobil ile Bayır Sokak üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Nurten D. ve araçta yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bahçeye uçan otomobil vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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