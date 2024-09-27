Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza Nevşehir - Aksaray Karayolu TOKİ 5. Etap kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametinden Nevşehir istikametine giden 50 LE 891 plakalı Ford marka kamyonetin sürücüsü Muhsin K. direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR