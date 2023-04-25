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Nevşehir'de kökünü kurutma operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de kökünü kurutma operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 52. Kökünü Kurutma Operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 52. Kökünü Kurutma Operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak" suretiyle torbacılık yapan şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 31 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde de narkotik köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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