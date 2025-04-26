İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Kaza: Sürücü Kaçtı

Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Kaza: Sürücü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası kayıplara karıştı. Kazada bir kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Önce M.K.'nın kullandığı 70 ABC 279 plakalı araca daha sonrada L.Ç.'nin kullandığı 50 DR 026 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü daha sonra kaza yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.