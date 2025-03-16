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Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Kaza: Bir Yaralı

Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Kaza: Bir Yaralı
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Nevşehir'de kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca otomobil çaptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ZGB 87 plakalı otomobil sürücüsü Harun Y. seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran ve Adnan Ç.'nin kullandığı 50 BE 793 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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