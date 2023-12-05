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Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan otobüs otomobile çarptı

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Nevşehir'de meydana gelen kaza sonucunda kırmızı ışık ihlali yapan bir yolcu otobüsü, bir otomobile çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü araçta sıkıştı ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol tekrar açıldı ve soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DHJ218 plakalı yolcu otobüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, Halil İbrahim D.'nin kullandığı 50 ADS 325 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Avanos Nevşehir karayolu kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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