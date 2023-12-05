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Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan otobüs otomobile çarptı

5 Aralık 2023 00:05 Son Güncelleme: 00:07 Abone Ol

Nevşehir'de meydana gelen kaza sonucunda kırmızı ışık ihlali yapan bir yolcu otobüsü, bir otomobile çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü araçta sıkıştı ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol tekrar açıldı ve soruşturma başlatıldı.