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Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

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Nevşehir'de yaşayan Serpil Yüncü isimli kadın, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Serpil Yüncü'nün (67) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının yaşadığı eve balkondan girerek kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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