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Nevşehir'de Kazada 4 Yaralı, Tır Sürücüsü Kaçtı

Nevşehir'de Kazada 4 Yaralı, Tır Sürücüsü Kaçtı
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Nevşehir'de sürücüsü belirlenemeyen bir tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de sürücüsü belirlenemeyen tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarparak kaza yerinden kaçtı. Çapmanın etkisi ile sürüklenen hafif ticari araç da önünde bekleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir Aksaray kara yolu TOKİ 5. Etap kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Halil K.'nin kullandığı 68 AFG 701 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile ilerleyen ticari araç da önünde bulunan Cengiz İ.'nin kullandığı 50 EF 602 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan tır sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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