Nevşehir'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
Nevşehir'de meydana gelen kazada sürücü aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olay yerine müdahale etti ve inceleme başlatıldı.
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 ER 707 plakalı kamyonet sürücüsü Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine giderken Beğendik Kavşağı'ndan U dönüşü yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.
Cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri kazayı görerek müdahale etti. Polis ekipleri yaptığı incelemede kaza yapan sürücüye ulaşamadı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.