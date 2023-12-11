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Nevşehir'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

11 Aralık 2023 01:37 Son Güncelleme: 01:39 Abone Ol

Nevşehir'de meydana gelen kazada sürücü aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olay yerine müdahale etti ve inceleme başlatıldı.