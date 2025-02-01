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Nevşehir'de Kaza: Sürücü Kaçarken 5 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de Kaza: Sürücü Kaçarken 5 Kişi Yaralandı
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Nevşehir'de bir sürücü, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 3 arkadaşını yaralı bırakarak kaçtı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı ve polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Nevşehir'de bir otomobile çarpan sürücü, kaçarken iki otomobile daha çarptı. Araçta yaralı haldeki 3 arkadaşını bırakan sürücü yaya olarak kaçarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen 50 ADM 941 plakalı Opel marka otomobil, önünde seyreden Güray A.'nın kullandığı 50 EY 594 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak dururken, kazaya neden olan sürücü ise kaçtı. Kazada yaralanan 50 EY 594 plakalı aracın sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçarken iki otomobile daha çarpan Opel marka otomobilin sürücüsü ise, aracını içindeki yaralı haldeki 3 arkadaşı ile Erenler Caddesi üzerindeki boş bir araziye bırakarak yaya olarak kaçtı. Kazalı otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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