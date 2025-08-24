Nevşehir'de Kaza: 3 Yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Avanos - Gülşehir kara yolunda 06 CFM 960 plakalı otomobil ile 41 BAS 270 plakalı lüks otomobiller çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiyi ilk tedavilerinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Büyük çapta hasar oluşan otomobiller, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR