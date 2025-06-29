Nevşehir'de Kaza: 3 Yaralı

Nevşehir'de Kaza: 3 Yaralı
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Nevşehir'de kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan sürücü, minibüsle çarpışarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de caddeye kontrolsüz çıkan sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan fırına ekmek almak için duran 41 APM 871 plakalı hafif ticari araç sürücüsü T.Ö. aracını kaldırıma park etti. Alışveriş yaptıktan sonra kaldırıma park ettiği aracına binerek hareket eden T.Ö. caddeye aniden çıkınca aynı istikamette seyreden S.K.S'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan 50 UY 500 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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