Nevşehir'de Kaynak Yaparken Minibüs Yangını

Nevşehir'de Kaynak Yaparken Minibüs Yangını
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Nevşehir'de bir minibüsün kaporta göçüğünü düzeltirken kaynak yapılması sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de bir minibüs kaporta göçüğü düzeltildiği esnada yapılan kaynak sonucu yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sümer Mahallesi Yeni Sanayi sitesinde yaşandı. Tamir işlemi sırasında bir minibüse kaynak yapıldığı esnada yangın alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında kolundan yaralanan E.S. isimli iş yeri çalışanı, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen araç sahibi ise polis ekiplerinden tutanak tutulmasını talep etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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