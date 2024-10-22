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Nevşehir'de Kaygan Yolda Kaza: Otomobil Bahçeye Uçtu

Nevşehir'de Kaygan Yolda Kaza: Otomobil Bahçeye Uçtu
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Nevşehir'de kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Nevşehir'de kayganlaşan yolda kayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza ; merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sabaha karşı seyir halindeyken çiğ nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda dönerek kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçarak durabildi.

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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