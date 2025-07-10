Nevşehir'de Kavşakta Kazalı Otomobil Alev Aldı

Nevşehir'de Kavşakta Kazalı Otomobil Alev Aldı
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ateşe verdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan otomobillerden birisi alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası alev alan otomobil sürücüsü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü de kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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