Nevşehir'de Kavga Sonucu Ölüm

Nevşehir'de eski eşiyle kavga eden bir kişi, olayın yaşandığı dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kavga sırasında eski eşinin anne ve babası da ağır yaralandı.

Nevşehir'de, kavga ettiği eski eşinin anne ve babasını ağır yaralayan kişi olayın yaşandığı dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ş. (31), bir süre önce boşandığı eski eşinin ailesinin yaşadığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 594. Sokak'taki bir binanın beşinci katındaki daireye gitti.

Eski eşinin babası İsmail A. (61) annesi Beste A. (59) ve Oğuzhan Ş. arasındaki tartışma kavga dönüştü.

İsmail A. ile Beste Ş. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken Oğuzhan Ş. henüz bilinmeyen bir şekilde kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan üç kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Oğuzhan Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bina çevresinden güvenlik önlemi alındı, olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.