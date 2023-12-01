Nevşehir'de kargo dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İnternet üzerinden maddi değeri büyük ikinci el ürün satan kişileri, satın almak vaadiyle dolandıran kişilere yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen ve yaklaşık iki aylık projeli çalışma çerçevesinde ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ürünlere yönelik maddi değeri yaklaşık 10 milyon TL olan ve 250'den fazla nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 11 şüpheliye yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kendilerine 'Gezen Adam' lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıkları adına kargoya vermelerini istedi. Zanlıların daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi.

4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler Avanos Adliyesine sevk edildi.

Oğlunun nasıl kandırıldığını anlattı

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birinin babası Tuncay Üstündağ oğlunun çete tarafından kandırılarak olayda adının geçtiğini iddia etti. Ankara'da ikamet ettiklerini söyleyen Üstündağ, "Bu namussuzlar yüzünden oğlum mağdur edildi. Elebaşlarını bizzat kendim yakalayarak emniyete teslim ettim. Oğlum kafede otururken çete liderinin bir arkadaşı oğluma gelerek Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir kargo var onu almaya gitmem lazım. Ama telefonum da yok arabam da yok. Oraya beraber gitsek de senin telefonunu kullansam olur mu diyerek oğlumu bu işe dahil ediyor. Gelen kişi bu işin elebaşı Çağrı Ö. ile sürekli oğlumun telefonundan irtibat kuruyor. Oğlum bu işte mağdurdur. Biz devletimizin yanındayız. Kahrolsun kötüler" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR