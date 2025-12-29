Haberler

Nevşehir'de kayganlaşan yolda şarampole devrilen tır kameralara yansıdı

Güncelleme:
Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır şarampole yuvarlandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, yaralanan olmadı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri trafiğin aksadığı yolda önlem alırken ekiplerce tuzlama çalışmaları yapıldı. - NEVŞEHİR

